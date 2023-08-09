Зверев обыграл Грикспура в первом круге «Мастерса» в Торонто
Немец Александр Зверев обыграл голландца Таллона Грикспура в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Торонто (Канада) — 6:4, 7:6 (7:3).
Во втором круге Зверев встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 13) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:4, 7:6 (7:3)
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