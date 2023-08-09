Рууд вышел в третий круг турнира в Торонто

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В двух сетах он переиграл чеха Иржи Легечка — 7:6 (8:6), 6:4.

Матч длился 1 час и 43 минуты. 24-летний норвежец подал 5 раз навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего чеха 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник Рууда определится в матче Александр Зверев — Алехандро Давидович Фокина.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бен Шелтон (США) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7:6 (7:1), 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — 7:5, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, WC) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:4), 7:5

Макс Перселл (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:4, 6:4

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4