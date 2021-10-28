Хачанов и Рублев проиграли в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге парного разряда

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде уступили индийцу Рохану Бопанне и канадцу Денису Шаповалову.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:10. Россияне сделали 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

В полуфинале Бопанна и Шаповалов встретятся с победителем матча Сантьяго Гонсалес/Андрес Мольтени (Мексика/Аргентина) — Андрей Голубев/Хьюго Нис (Казахстан/Монако).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 5:7, 10:7