Хачанов и Рублев проиграли в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге парного разряда
28 октября, 22:42
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде уступили индийцу Рохану Бопанне и канадцу Денису Шаповалову.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:10. Россияне сделали 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 3.
В полуфинале Бопанна и Шаповалов встретятся с победителем матча Сантьяго Гонсалес/Андрес Мольтени (Мексика/Аргентина) — Андрей Голубев/Хьюго Нис (Казахстан/Монако).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Рохан Бопанна/Денис Шаповалов (Индия/Канада) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 5:7, 10:7
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