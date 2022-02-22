Зверев обыграл Бруксби и вышел во второй круг турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над Дженсоном Бруксби из США в первом круге турнира ATP 500 в Акапулько.

Матч продлился 3 часа 20 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 6:2.

Немецкий теннисист реализовал один из семи брейк-поинтов и совершил две двойные ошибка. Американец реализовал два из пяти брейк-поинтов и сделал пять двойных ошибок.

Во втором круге Зверев сыграет с Петером Гойовчиком из Германии.

Зверев занимает третье место в рейтинге ATP, Бруксби находится на 47-й позиции, а Гойовчик на 95-й.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Дженсон Бруксби (США) — 3:6, 7:6 (12:10), 6:2