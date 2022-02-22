Серб Новак Джокович прокомментировал свою первую победу в 2022 году
Джокович высказался о своей первой победе в 2022 году
Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своей победе в первом официальном матче после скандала в Австралии, откуда серб был депортирован из-за отсутствия прививки от коронавируса.
«Дубай отличное место для меня, чтобы начать новый сезон благодаря поддержке и болельщикам. Они по-настоящему меня приветствовали. Они превзошли все мои ожидания», — цитирует Джоковича ESPN.
21 февраля Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в первом круге турнира в Дубае (6:3, 6:3).
Источник: https://www.espn.com/
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