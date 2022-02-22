Молчан в двух сетах обыграл Харриса в первом круге турнира в Дубае
Словацкий теннисист Алекс Молчан обыграл Ллойда Харриса из ЮАР в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.
Игра продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3.
Молчан выиграл два брейк-поинта из четырех, у игрока из ЮАР не было ни одного брейк-поинта.
Во втором круге словацкий теннисист сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Александр Бублик (Казахстан).
В рейтинге ATP Молчан занимает 69-е место, а Харрис 35-е.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алекс Молчан (Словакия, LL) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 6:3
Новости