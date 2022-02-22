Молчан в двух сетах обыграл Харриса в первом круге турнира в Дубае

Словацкий теннисист Алекс Молчан обыграл Ллойда Харриса из ЮАР в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.

Игра продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Молчан выиграл два брейк-поинта из четырех, у игрока из ЮАР не было ни одного брейк-поинта.

Во втором круге словацкий теннисист сыграет с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) — Александр Бублик (Казахстан).

В рейтинге ATP Молчан занимает 69-е место, а Харрис 35-е.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Молчан (Словакия, LL) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:3, 6:3