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Сегодня, 18:11

Журова оценила присуждение российским теннисистам призов АТР и WTA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала об отношении к тому, что российские теннисисты получили престижные ежегодные награды АТР и WTA.

«АТР и WTA изначально заняли твердую позицию в отношении российских спортсменов. Они наказали Уимблдон за недопуск теннисистов из России и Белоруссии. Абсолютно без сантиментов, согласно нормам регламента. На первом плане спорт безо всякой дискриминации по национальному признаку. Ассоциации профессиональных теннисистов — одни из самых авторитетных и влиятельных спортивных организаций в мире. Они демонстрируют всем остальным, что существуют настоящие спортивные принципы, несмотря на разные заявления МОК. Не будем забывать и о коммерческой составляющей. Ведь если русские играют лучше других, то без них под вопросом оказывается легитимность турниров и страдает их зрелищность. АТР и WTA допускают наших спортсменов к соревнованиям и дают возможность им на равных конкурировать в борьбе за подобные призы. Такая позиция заслуживает уважения. Ведь наверняка на них тоже оказывали давление. Мы же видим, как другие организации вырезают российских спортсменов из видеороликов и убирают упоминания о даже о советских атлетах из исторических сведений», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Мирра Андреева была признана лучшим новичком года WTA, а дуэт Андрея Рублева и Карена Хачанова назвали «Любимцами болельщиков» АТР.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11381468-zhurova-ocenila-prisuzhdenie-rossijskim-tennisistam-prizov-atr-i-wta.html
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Мирра Андреева
Светлана Журова
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