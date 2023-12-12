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Сегодня, 16:45

Янчук предположил, за что болельщики любят Рублева и Хачанова

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о том, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев были признаны лучшим дуэтом 2023 года по версии болельщиков.

«Это очень хорошая новость, она говорит о том, что наших теннисистов любят по всему миру. Со спортивной точки зрения они оба провели неплохой сезон и заметно прибавили в мастерстве. Я думаю, болельщики любят Рублева и Хачанова за их искренность, самоотдачу, желание бороться до самого конца. Они не замешаны в каких-то скандалах, это тоже важно для болельщиков», — приводит ТАСС слова Янчука.

В 2023 году Рублев и Хачанов выиграли свой первый титул в парном разряде на турнире серии «мастерс» в Мадриде.

Источник: https://tass.ru/sport/19514983
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Карен Хачанов
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