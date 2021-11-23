Украинский теннисист Мухтарулин временно отстранен из-за допинга
11:19
Украинский теннисист Тимур Мухтарулин временно дисквалифицирован после положительного тестирования на допинг, информирует пресс-служба ITF.
В пробе 19-летнего спортсмена от 31 августа 2021 года обнаружен амфетамин — вещество категории S6 запрещенного списка WADA (стимулятор). Тест был сдан перед участием в турнире в Черноморске.
Теперь Мухтарулин неопределенное время не может участвовать в соревнованиях. Амфетамин не входил в список терапевтических исключений у него, поэтому ему придется объяснять, как вещество попало в организм.
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