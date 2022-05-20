Юрист назвала факторы, от которых будет зависеть дисквалификация тренера теннисистки Деминой

Юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о расследовании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении тренера Алексея Рожнова, который, по словам теннисистки Елизаветы Деминой, призывал ее употреблять мельдоний.

«В данном случае будет выясняться роль Рожнова, — приводит слова Анцелиович «Газета.Ru». — Помогал ли тренер Деминой в употреблении допинга, был ли он инициатором. Пришла ли ему идея назначить теннисистке допинг. Возможно, Елизавета подошла к нему и спросила, может ли она употребить запрещенный препарат, а он ответил согласием и купил ей его. От этих факторов будет зависеть разный срок дисквалификации».

По словам юриста, сроки за соучастие и инициирование употребления запрещенных препаратов примерно одинаковы.

«Раньше за соучастие было наказание намного меньше. Еще много зависит от индивидуальных особенностей дела. Если бы теннисистка была несовершеннолетней, то могла бы наступить пожизненная дисквалификация для персонала. Но Деминой уже есть 18 лет, там санкции предусматривают до восьми лет дисквалификации. Срок может сократиться, если Рожнов только содействовал ей, не прибегая к активному участию. Конечно, РУСАДА предстоит это все доказать. Нельзя же голословно обвинить человека» , — сказала она.

Также Анцелиович отметила, что для самой теннисистки может наступить сокращение срока дисквалификации.

«Есть такое понятие как существенное содействие. Если Демина поможет установить вину тренера, то ITF на основании решения РУСАДА может сократить дисквалификацию. Тут дело не в степени вины теннисистки, а в том, что она помогает установить факт нарушения тренером», — сказала юрист.

Напомним, что 20-летняя россиянка получила трехлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. Позже в интервью теннисистка рассказала, что к применению запрещенного вещества ее склонял Рожнов.

В допинг-пробе Деминой, взятой 23 ноября на турнире в Казани, был обнаружен мельдоний. Она была временно отcтранена от cоревнований 21 января 2022 года, а неделю cпуcтя была признана виновной в применении запрещенного вещеcтва.

Срок дисквалификации теннисистки истечет 20 января 2025 года.