Дмитриева — о высказывании Энен: «Очень приятно, что хорошие игроки выступают в защиту наших теннисистов»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала высказывание бывшей первой ракетки мира бельгийки Жюстины Энен против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Это единственная Федерация, которая на самом деле борется за своих товарищей по оружию и главных соперников, что очень ценно. Ведь пока что, кроме Уимблдона, никто не выступил против наших игроков. Только наши игроки не имеют права играть со своим флагом. Очень приятно, что именно хорошие игроки, которые понимают эту ценность каждого выступление, выступают в защиту наших теннисистов. Мы уже знаем, что так выступали Джокович, Надаль, Маррей, Зверев, Циципас. Это как раз те самые главные соперники наших Медведева и Рублева. И вот сейчас Жюстин Энен, которая знает цену каждого выступления и каждой победы», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить россиян и белорусов от участия в турнире. Позже глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон призвал лишить «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки.