Рууд обыграл Опелку и вышел в финал турнира в Женеве
Норвежский теннисист Кампер Рууд обыграл американца Райлли Опелку в полуфинале турнира в Женеве.
Мат продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:5.
Рууд сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт их одного. На счету Опелки — 12 подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.
В финале турнира в Женеве Рууд сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Жоау Соуза (Португалия).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Райлли Опелка (США, 4) — 7:6 (7:2), 7:5
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