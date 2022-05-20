Рууд обыграл Опелку и вышел в финал турнира в Женеве

Норвежский теннисист Кампер Рууд обыграл американца Райлли Опелку в полуфинале турнира в Женеве.

Мат продолжался 1 час 30 минут и завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:5.

Рууд сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт их одного. На счету Опелки — 12 подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Женеве Рууд сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Жоау Соуза (Португалия).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Райлли Опелка (США, 4) — 7:6 (7:2), 7:5