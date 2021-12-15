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Японский теннисист Нисикори считает, что Медведев и Зверев подражают Джоковичу

10:40
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Японский теннисист Кей Нисикори поделился мнением о российских спортсменах Данииле Медведеве и Андрее Рублеве.

«И Медведев, и Зверев подражают Новаку Джоковичу, — приводит слова теннисиста Tennis World USA. — Они склонны к постоянному анализу и стараются избегать невынужденных ошибок. Эти ребята постоянно играют от защиты и упрощают свою манеру выступления, и таким образом им удается абсолютно доминировать в ATP Tour».

В прошедшем сезоне 2-я ракетка мира Медведев завоевал первый в карьере «Большой шлем», выиграл несколько турниров ATP и со сборной России стал обладателем Кубка Дэвиса.

Третья ракетка мира Рублев в сезоне-2021 стал олимпийским чемпионов в паре с Анастасией Павлюченковой, а с национальной командой теннисист выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Дополнительная информация:

https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/106330/kei-nishikori-medvedev-and-zverev-are-emulating-novak-djokovic-/

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Анна Горшкова все материалы автора
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