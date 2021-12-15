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Аслан Карацев выиграл приз ATP «Прогресс года»

20:26
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российский теннисист Аслан Карацев выиграл награду ATP в номинации «Прогресс года».

«Я очень рад получить эту награду. Это очень много значит для меня. Большое спасибо», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.

В этом сезоне Карацев дошел до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Также он впервые в карьере выиграл два титула в одиночном разряде.

Россиянин поднялся на 18-ю позицию в рейтинге ATP. До этого он занимал 114-е место.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/karatsev-atp-awards-2021-most-improved-player-of-the-year

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Екатерина Савостина все материалы автора
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