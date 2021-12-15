Аслан Карацев выиграл приз ATP «Прогресс года»
20:26
Российский теннисист Аслан Карацев выиграл награду ATP в номинации «Прогресс года».
«Я очень рад получить эту награду. Это очень много значит для меня. Большое спасибо», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.
В этом сезоне Карацев дошел до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Также он впервые в карьере выиграл два титула в одиночном разряде.
Россиянин поднялся на 18-ю позицию в рейтинге ATP. До этого он занимал 114-е место.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/karatsev-atp-awards-2021-most-improved-player-of-the-year
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