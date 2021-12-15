Аслан Карацев выиграл приз ATP «Прогресс года»

Российский теннисист Аслан Карацев выиграл награду ATP в номинации «Прогресс года».

«Я очень рад получить эту награду. Это очень много значит для меня. Большое спасибо», — приводит слова Карацева пресс-служба ATP.

The award for Most Improved Player of the Year in the 2021 #ATPAwards goes to @AsKaratsev, congratulations on an incredible season ? — ATP Tour (@atptour) December 15, 2021

В этом сезоне Карацев дошел до полуфинала на дебютном турнире «Большого шлема». Также он впервые в карьере выиграл два титула в одиночном разряде.

Россиянин поднялся на 18-ю позицию в рейтинге ATP. До этого он занимал 114-е место.