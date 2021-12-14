Доминик Тим пропустит выставочный турнир в Абу-Даби
Чемпион US Open-2020 Доминик Тим пропустит выставочный турнир в Абу-Даби. 28-летний австриец не выступает с июня текущего сезона и все еще продолжает восстановление после травмы запястья.
«Я с нетерпением ждал возвращения на турнир в Абу-Даби, но чувствую, что еще не готов к соревнованиям на высшем уровне. Разочарован, что не буду участвовать в этом году, но мне нужно продолжить подготовку к предстоящему сезону. Я искренне надеюсь вернуться на турнир в будущем», — написал теннисист в Twitter.
На турнире в Абу-Даби (16-18 декабря) примут участие Андрей Рублев и Рафаэль Надаль. Ранее с турнира снялся норвежец Каспер Рууд. Тима и Рууда заменят Дениел Эванс (Великобритания) и Тейлор Фритц (США).
Дополнительная информация:
https://twitter.com/thiemdomi/status/1470794775880036353?s=21
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