Чемпион US Open-2020 Доминик Тим пропустит выставочный турнир в Абу-Даби. 28-летний австриец не выступает с июня текущего сезона и все еще продолжает восстановление после травмы запястья.

«Я с нетерпением ждал возвращения на турнир в Абу-Даби, но чувствую, что еще не готов к соревнованиям на высшем уровне. Разочарован, что не буду участвовать в этом году, но мне нужно продолжить подготовку к предстоящему сезону. Я искренне надеюсь вернуться на турнир в будущем», — написал теннисист в Twitter.

На турнире в Абу-Даби (16-18 декабря) примут участие Андрей Рублев и Рафаэль Надаль. Ранее с турнира снялся норвежец Каспер Рууд. Тима и Рууда заменят Дениел Эванс (Великобритания) и Тейлор Фритц (США).