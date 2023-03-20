Янчук считает, что Алькарас превзошел Медведева в скорости

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о финале турнира в Индиан-Уэллсе между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Медведев понимал, что перед ним очень серьезный противник, и начало матча он провалил. Даниил сделал очень много невынужденных ошибок, у него не было той решимости и уверенности, которые были во всех предыдущих матчах. Если говорить объективно, Алькарас — это очень быстрый игрок, который заметно превосходит Медведева в скорости передвижений и резкости ударов, от этого и возрастает количество ошибок. Психологически против молодого, шустрого игрока, владеющего инициативой, сложно играть», — приводит ТАСС слова Янчука.

В финале турнира, который прошел в ночь на 20 марта, Медведев проиграл Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.