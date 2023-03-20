Чесноков считает, что Медведев мог проиграть Алькарасу с более крупным счетом

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Даниил Медведев допустил много ошибок в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Лучше бы я не смотрел мужской финал, интересной борьбы не получилось. Медведев всю борьбу оставил в матче с Александром Зверевым, а здесь он очень много ошибался. Хорошо, что во втором сете он выиграл гейм при счете 0:4, он мог проиграть гораздо крупнее, счет в той партии мог бы стать 0:6. Медведев играл плохо, а Алькарас — очень здорово, он так мощно не играл, даже когда победил на US Open», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финале турнира Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.