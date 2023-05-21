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Сегодня, 12:52

Веснина считает, что Медведев победит Руне в финале «Мастерса»: «Верю в его хитрую смекалку»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии «СЭ» поделилась ожиданиями от финала «Мастерса» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и датчанином Хольгером Руне.

«Хольгер Руне — очень опасный соперник. Молодой, дерзкий, резкий. В этом сезоне уже в третий раз играет в финале «Мастерса». Он потрясающе играет. Я все же верю в Даниила. В его опыт, в его хитрую смекалку во время игры. Даниил всегда очень грамотно играет под соперника, использует его слабые стороны. Это будет непростой матч. Все хотят победить. Посмотрим, кто лучше справится с нервами, у кого будет работать план на игру. Я думаю, что Даниил должен выиграть», — сказала Веснина «СЭ».

В финале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне, матч состоится сегодня, 21 мая, начало — 17.00 мск.

(Сергей Жуков)

Теннис
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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