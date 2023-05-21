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Сегодня, 12:55

Веснина: «Медведев подстраивается под покрытие и находит ключи к игре соперников»

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» оценила игру Даниила Медведева на грунте в этом сезоне.

«Даниил не перестает прогрессировать, не перестает прибавлять в игре. Все знают, что грунт — это не самое любимое его покрытие. По стилю игру оно ему не так подходит, как, например, хард. Он много раз об этом говорил. В то же самое время он большой профессионал. Он хочет быть лучше, поэтому он подстраивается под покрытие и находит ключи к игре соперников. За счет этого он прибавляет.

Конечно, выход в финал «Мастерса» — это очередное доказательство, что Даниил находится в очень хорошей форме в этом сезоне. Когда теннисист на своем не самом любимом покрытии добивается каких-то результатов и обыгрывает соперников, которые являются специалистами на грунте, такие как Циципас. У него результаты на грунте гораздо лучше, чем у Даниила. Но при этом Даниил обыграл его. Конечно, это очень хороший стимул двигаться дальше», — сказала Веснина «СЭ».

В финале турнира в Риме 27-летний россиянин сыграет с Хольгером Руне (Дания). Счет в личных встречах 1:0 в пользу Руне.

Медведев впервые вышел в финал грунтового «Мастерса».

Теннис
Даниил Медведев
Елена Веснина
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