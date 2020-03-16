Ведущие теннисисты ATP беседуют в общем чате о коронавирусе и делятся мемами
20:22
13-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман рассказал, что у ведущих теннисистов ATP-тура есть общий чат в приложении WhatsApp. По его словам, спортсмены общаются друг с другом на фоне отмены соревнований из-за эпидемии коронавируса.
По словам Шварцмана, одним из самых активных участников чата является серб Новак Джокович.
— Джокович много общается, часто посылает мемы. Мы периодически вместе смеемся, — цитирует tennis.com Шварцмана.