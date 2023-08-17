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Сегодня, 05:59

Вавринка вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4.

Следующим соперником швейцарского теннисиста будет австралиец Макс Перселл, который ранее победил норвежца Каспера Рууда.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2023/
Теннис
Стэн Вавринка
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