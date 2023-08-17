Вавринка вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в третий круг турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4.
Следующим соперником швейцарского теннисиста будет австралиец Макс Перселл, который ранее победил норвежца Каспера Рууда.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 6:3, 6:4
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