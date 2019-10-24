Вавринка в 1/4 финала турнира в Базеле встретится с Федерером
23:35
Швейцарец Стэн Вавринка во втором круге турнира в Базеле обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 3:6, 7:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 33 минуты. На счету Вавринки 14 эйсов, у его соперника — 4.
В четвертьфинале Вавринка встретится с соотечественником Роджером Федерером.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 7) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 3:6, 7:5
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