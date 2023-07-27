Вавринка пробился в четвертьфинал турнира в Умаге

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл аргентинца Федерико Корию во втором круге турнира ATP 250 в Умаге (Хорватия) — 7:5, 6:1.

Матч продлился 1 час и 28 минут.

72-я ракетка мира Вавринка 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету 108-й ракетки мира Кории 1 эйс, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал турнира Вавринка сразится с 59-й ракеткой мира Роберто Карбальесо Баэной (Испания).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — Федерико Кория (Аргентина) — 7:5, 6:1