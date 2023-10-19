Вавринка не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме
Швейцарец Стэн Вавринка не смог пробиться в четвертьфинале турнира в Стокгольме.
Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» проиграл чеху Томашу Махачу во втором круге со счетом 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 6 минут.
За выход в полуфинал Махач сыграет с сербом Ласло Джере.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томаш Махач (Чехия, LL) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 6:1
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