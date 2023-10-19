Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Грек Стефанос Циципас обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия) — 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 37 минут.

Первый сеянный на турнире в Бельгии вышел в четвертьфинал. За путевку в полуфинал Циципас сыграет с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Янник Ханфманн (Германия, 5).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:5, 6:3