Умбер обыграл Кецмановича во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Француз Уго Умбер во втором круге турнира в Делрэй-Бич (США) победил серба Миомира Кецмановича — 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час и 43 минуты.

За право выйти в полуфинал Умбер сразится с победителем пары Томми Пол (США) — Фрэнсис Тиафо (США).

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 602 935 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция, 6) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 7:6 (8:6)