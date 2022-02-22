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Сегодня, 11:10

УЕФА не обсуждала возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Артем Бухаев
Корреспондент
Матч Лиги чемпионов УЕФА.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переносе финала из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной.

«У нас никаких обсуждений с УЕФА на эту тему не было. Никаких сигналов по этому вопросу не поступало. Мы готовим вместе с УЕФА финал в плановом режиме, рассчитываем принять его 28 мая. У нас запланирован визит, идет ежедневная работа. Что-то иное комментировать трудно. Никаких обсуждений на этот счет я не слышал», — сказал Сорокин «СЭ».

Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

Прошлогодний финал ЛЧ-2021 прошел в Порту (Португалия) на арене «Драган». Тогда «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале турнира и завоевал трофей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Алексей Сорокин (руководитель)
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