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Сегодня, 04:20

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Акапулько

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Андухара (6:1, 6:2) во втором круге одиночного разряда турнира в Акапулько. Матч длился 1 час 4 минуты.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Тэйлор Фритц (США, 7).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Пабло Андухар (Испания) — 6:1, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
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