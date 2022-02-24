Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Акапулько
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Андухара (6:1, 6:2) во втором круге одиночного разряда турнира в Акапулько. Матч длился 1 час 4 минуты.
В третьем круге россиянин сыграет с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Тэйлор Фритц (США, 7).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Пабло Андухар (Испания) — 6:1, 6:2
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