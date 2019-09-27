Тренер Надаля назвал его лучший матч в карьере

Тренер испанца Рафаэля Надаля Франциско Ройг рассказал о сотрудничестве с теннисистом.

— Не ожидал, что наше сотрудничество будет таким продолжительным, — цитирует Tennis World USA Ройга. — С годами Рафаэль понял, что ему нужно проводить розыгрыши короче. Если бы он сейчас играл в том же стиле, что раньше, то не показывал бы таких результатов. Его самая прекрасная, самая эмоциональная победа случилась на Уимблдоне-2008 над Роджером Федерером. А самое неприятное поражение произошло в финале Australian Open 2014 года — от Стена Вавринки.