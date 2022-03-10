Тренер Кесарев считает, что Медведев сейчас находится на эмоциональном подъеме

Известный теннисный тренер Андрей Кесарев поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе (США). 28 февраля россиянин стал первой ракеткой мира.

«Понятно, что психологическое давление на Медведева будет очень большим. Весь теннисный мир интересует, как он проявит себя в новом качестве. И внимание к Даниилу будет огромным. С другой стороны, у него в голове сейчас должен быть сплошной позитив. Представьте себе: свершилось то, к чему человек шел долгие годы. Уверен, что в эти дни Медведев находится на большом эмоциональном подъеме. Он очень мотивирован и сделает все, чтобы показать свой лучший теннис», — приводит слова Кесарева Betonmobile.ru.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Его призовой фонд составляет 8 369 455 долларов.

Медведев начнет участие в турнире со второго круга. Соперником 26-летнего россиянина станет победитель матча Томаш Махач (Чехия, Q) — Алексей Попырин (Австралия).