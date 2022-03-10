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Сегодня, 15:56

Медведев: «Думаю, после Australian Open я стал более зрелым теннисистом»

Медведев прокомментировал то, что сыграет в статусе первой ракетки мира в Индиан-Уэллсе
Карен Саркисян
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что сыграет в статусе первой ракетки мира на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. — Постараюсь сделать все возможное, как и на всех остальных турнирах хочу взять как можно больше очков».

Теннисист отметил, что на предстоящем турнире будет сильный состав участников.

«На турнире в Индиан-Уэллсе разыгрывается тысяча очков, но состав участников очень сильный, поэтому будет нелегко. Думаю, после Australian Open я стал более зрелым теннисистом. У меня есть много возможностей для роста», — сказал он.

28 февраля 26-летний россиянин стал первой ракеткой мира, сместив на второе место серба Новака Джоковича.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-indian-wells-2022-preview
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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