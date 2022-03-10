Циципас: «В конце 2021 года я чувствовал себя беспомощным и слабым. В этом году хочу демонстрировать стабильность»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о возвращении на корт после травмы локтя.

«Врач прогнозировал, что я вернусь на первой неделе грунтового сезона. Он вообще не ожидал таких темпов восстановления. Это было своего рода чудом. В каком-то смысле выход в полуфинал Australian Open — лучшее, что случалось в моей карьере с учетом такой тяжелой травмы. Она беспокоила меня в течение многих лет.

Сейчас я хочу оставаться здоровым и мотивированным. В конце прошлого года мне было реально грустно. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым. В этом году я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать", — приводит слова теннисиста сайт ATP.

В ноябре 2021 года Циципас успешно перенес операцию на правом локте.