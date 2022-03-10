Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:47

Циципас: «В конце 2021 года я чувствовал себя беспомощным и слабым. В этом году хочу демонстрировать стабильность»

Циципас рассказал о возвращении на корт после травмы локтя
Анна Горшкова
Корреспондент

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о возвращении на корт после травмы локтя.

«Врач прогнозировал, что я вернусь на первой неделе грунтового сезона. Он вообще не ожидал таких темпов восстановления. Это было своего рода чудом. В каком-то смысле выход в полуфинал Australian Open — лучшее, что случалось в моей карьере с учетом такой тяжелой травмы. Она беспокоила меня в течение многих лет.

Сейчас я хочу оставаться здоровым и мотивированным. В конце прошлого года мне было реально грустно. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым. В этом году я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать", — приводит слова теннисиста сайт ATP.

В ноябре 2021 года Циципас успешно перенес операцию на правом локте.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/tsitsipas-indian-wells-2022-preview
Теннис
Стефанос Циципас
0
Читайте также
В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются
4 тонны кокаина: звезду «Спартака» Квинси Промеса подозревают в торговле наркотиками
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Кесарев считает, что Медведев сейчас находится на эмоциональном подъеме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости