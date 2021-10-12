Томми Пол — о матче с Рублевым: «Я комфортно себя чувствовал на протяжении всей встречи»
Томми Пол прокомментировал победу над Рублевым в третьем круге Индиан-Уэллса
12 октября, 11:57
Американский теннисист Томми Пол высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:4, 3:6, 7:5).
«Не думал об этом, рад здесь играть. Если бы я проиграл, это бы не стало концом света. У меня был матч-пойнт, я хотел победить. Я комфортно себя чувствовал на протяжении всей встречи», — цитирует Пола пресс-служба ATP.
Пол занимает 60-е место в рейтинге ATP, Рублев находится на пятом месте.
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