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Томми Пол — о матче с Рублевым: «Я комфортно себя чувствовал на протяжении всей встречи»

Томми Пол прокомментировал победу над Рублевым в третьем круге Индиан-Уэллса
12 октября, 11:57
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Американский теннисист Томми Пол высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (6:4, 3:6, 7:5).

«Не думал об этом, рад здесь играть. Если бы я проиграл, это бы не стало концом света. У меня был матч-пойнт, я хотел победить. Я комфортно себя чувствовал на протяжении всей встречи», — цитирует Пола пресс-служба ATP.

Пол занимает 60-е место в рейтинге ATP, Рублев находится на пятом месте.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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