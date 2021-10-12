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Медведев: «Рад, что мне удалось одержать 50 побед за один год»

Медведев прокомментировал свою победу против серба Филипа Краиновича на турнире в Индиан-Уэллсе
12 октября, 11:13
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе против серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1)

«Сейчас я играю не так много матчей, только в крупных турнирах или на тех, которые помогут мне вернуться в форму. Рад, что мне удалось одержать 50 побед за один год. Это значит, что во многих турнирах я показывал неплохие результаты», — цитирует Медведеа ATP.

На счету россиянина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У серба 2 успешных брейка из 3.

Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров из Болгарии.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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