Медведев: «Рад, что мне удалось одержать 50 побед за один год»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе против серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1)

«Сейчас я играю не так много матчей, только в крупных турнирах или на тех, которые помогут мне вернуться в форму. Рад, что мне удалось одержать 50 побед за один год. Это значит, что во многих турнирах я показывал неплохие результаты», — цитирует Медведеа ATP.

На счету россиянина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У серба 2 успешных брейка из 3.

Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров из Болгарии.