Медведев: «Новак Джокович — настоящий номер один в этом сезоне»
Медведев — о Новаке Джоковиче: «Номер один в этом сезоне»
12 октября, 15:53
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о сербе Новаке Джоковиче, который занимает 1-е место в рейтинг ATP.
В 2021 году Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
«С момента, как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Джокович — номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Это одна из моих целей», — цитирует Медведева Ubitennis.
Россиянин в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе выиграл в матче против серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1)).
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