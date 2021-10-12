Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о сербе Новаке Джоковиче, который занимает 1-е место в рейтинг ATP.

В 2021 году Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

«С момента, как мне исполнилось шесть лет, я мечтаю о том, чтобы стать номером один. Джокович — номер один в этом сезоне. Он завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». Это одна из моих целей», — цитирует Медведева Ubitennis.

Россиянин в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе выиграл в матче против серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1)).