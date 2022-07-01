Тим ван Рейтховен вышел в четвертый круг Уимблдона
Голландец Тим ван Рейтховен обыграл грузина Николоза Басилашвили в третьем круге Уимблдона.
Матч длился 1 час и 43 минуты и закончился со счетом 6:4, 6:3, 6:4.
Следующим соперником Тима ван Рейтховена станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 25).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — 6:4, 6:3, 6:4
Одиночный разряд
Третий круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — 6:4, 6:3, 6:4
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