Тим ван Рейтховен вышел в четвертый круг Уимблдона

Голландец Тим ван Рейтховен обыграл грузина Николоза Басилашвили в третьем круге Уимблдона.

Матч длился 1 час и 43 минуты и закончился со счетом 6:4, 6:3, 6:4.

Следующим соперником Тима ван Рейтховена станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 25).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Тим ван Рейтховен (Нидерланды, WC) — Николоз Басилашвили (Грузия, 22) — 6:4, 6:3, 6:4