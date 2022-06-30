Рафаэль Надаль прокомментировал выход в третий круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в третий круг Уимблдона.

«Каждый день — это испытание. Все соперники на Уимблдоне сложные. Мы играем против лучших игроков мира, а на таком турнире это еще сложнее. Последние три года я мало играл на траве. Каждый день — это возможность совершенствоваться, и сегодня я сделал свое дело. Это дает мне шанс продолжать идти вперед. Я очень рад этому», — цитирует ATP Tour Надаля.

Во втором круге Уимблдона 36-летний испанец обыграл представителя Литвы Рикардаса Беранкиса (6:4, 6:4, 4:6, 6:3). Следующую игру Надаль проведет против итальянца Лоренцо Сонего.