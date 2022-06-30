Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 июня, 23:15

Рафаэль Надаль прокомментировал выход в третий круг Уимблдона

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Четвертая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход в третий круг Уимблдона.

«Каждый день — это испытание. Все соперники на Уимблдоне сложные. Мы играем против лучших игроков мира, а на таком турнире это еще сложнее. Последние три года я мало играл на траве. Каждый день — это возможность совершенствоваться, и сегодня я сделал свое дело. Это дает мне шанс продолжать идти вперед. Я очень рад этому», — цитирует ATP Tour Надаля.

Во втором круге Уимблдона 36-летний испанец обыграл представителя Литвы Рикардаса Беранкиса (6:4, 6:4, 4:6, 6:3). Следующую игру Надаль проведет против итальянца Лоренцо Сонего.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/nadal-berankis-wimbledon-2022-r2
Теннис
Wimbledon
Рафаэль Надаль
1
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рафаэль Надаль пробился в третий круг Уимблдона
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости