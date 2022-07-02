Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянца Лоренцо Сонегу в третьем круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 58 минут. За встречу Надаль сделал 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Сонего — 2 эйса, столько же двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт после 1 попытки.

В четвертом круге Надаль сыграет против голландца Ботика ван де Зандсюлпа.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Лоренцо Сонего (Италия, 27) — 6:1, 6:2, 6:4