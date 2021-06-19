Теннисист Шаповалов не выступит на Олимпийских играх

Канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, это трудное решение. Я всегда мечтал играть за Канаду на Олимпийских играх, — цитирует Шаповалова opencourt.ca. — Учитывая коронавирус и ограничения, мы вместе с командой решили, что нам лучше пропустить Олимпиаду. Однако мне очень жаль. Кроме того, меня часто беспокоит плечо. Поэтому я не хочу слишком много играть и нагружать его. Все время говорю об этом с командой. Мы решили, что лучше проведем хороший сезон на траве».

Ранее от участия в Олимпиаде в Токио отказались испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.