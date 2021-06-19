Рублев вышел в финал турнира в Халле
15:03
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Халле, обыграв представителя Грузии Николоза Басилашвили со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут.
В другом полуфинале сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим и француз Уго Умбер.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 6:1, 3:6, 6:3
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