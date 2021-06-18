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Тарпищев считает, что Рублев может выиграть турнир ATP в Халле

20:36
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах теннисиста Андрея Рублева выиграть турнир ATP в Халле.

«Этот турнир не так значим и важен, но у Рублева есть шансы его выиграть. К тому же он проходит на травяном покрытии — это возможность быстрее адаптироваться. Хотя в Халле покрытие очень медленное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

18 июня Рублев в четвертьфинале обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В полуфинале он встретится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11690359

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