Тарпищев считает, что Рублев может выиграть турнир ATP в Халле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах теннисиста Андрея Рублева выиграть турнир ATP в Халле.

«Этот турнир не так значим и важен, но у Рублева есть шансы его выиграть. К тому же он проходит на травяном покрытии — это возможность быстрее адаптироваться. Хотя в Халле покрытие очень медленное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

18 июня Рублев в четвертьфинале обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В полуфинале он встретится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.