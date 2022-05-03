Экс пятая ракетка мира Андерсон завершил профессиональную карьеру

Экс пятая ракетка мира, южноафриканский теннисист Кевин Андерсон объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Не помню ни одного момента в своей жизни, когда бы я не играл в теннис. Я начал этот путь 30 лет назад, когда отец дал мне теннисную ракетку и сказал, что если я буду усердно работать, то смогу стать одним из лучших игроков в мире. С тех пор теннис позволил мне проделать путь от родного Йоханнесбурга по всему миру. Я прошел так много разных испытаний, этот вид спорта может быть невероятно эмоциональным, но при этом вы можете ощущать себя одинокими. У меня были взлеты и падения, но эти ощущения я бы ни на что не променял. Этот путь помог мне стать тем, кем я есть — мужчиной. И сегодня я принял трудное решение — уйти из профессионального тенниса», — написал Андерсон в своем Twitter.

За свою карьеру Андерсон, которому 18 мая исполнится 36 лет, дважды выходил в финал турниров «Большого шлема». В 2017 году в США и в 2018 году в Уимблдоне.

Свой последний матч Андерсон провел на турнире в Майами, где в 1/32 финала турнира проиграл аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (6:7 (7:9), 6:3, 3:6).