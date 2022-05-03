Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Мадриде
Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии во втором круге турнира в Мадриде в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса.
За 1 час 28 минут матча Новак выполнил два эйса, а также по три раза ошибся при подаче и реализовал брейк-пойнт. Гаэль ни разу не подал навылет и не сделал брейк, дважды допустив двойную ошибку.
Отметим, что если бы Джокович проиграл в этом матче, то российский теннисист Даниил Медведев мог вернуться на первое место рейтинга ATP.
В третьем круге 34-летний серб встретится с британцем Энди Марреем или канадцем Денисом Шаповаловым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:2
Кристиан Гарин (Чили) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:1, 6:3
Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 7:5
Роберто Баутиста Агут (Испания, 17) — Дженсон Бруксби (США) — 6:0, 6:2
Хуберт Хуркач (Польша, 12) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 7:5, 6:7 (11:13), 6:3