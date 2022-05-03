Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Мадриде

Первый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии во втором круге турнира в Мадриде в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса.

За 1 час 28 минут матча Новак выполнил два эйса, а также по три раза ошибся при подаче и реализовал брейк-пойнт. Гаэль ни разу не подал навылет и не сделал брейк, дважды допустив двойную ошибку.

Отметим, что если бы Джокович проиграл в этом матче, то российский теннисист Даниил Медведев мог вернуться на первое место рейтинга ATP.

В третьем круге 34-летний серб встретится с британцем Энди Марреем или канадцем Денисом Шаповаловым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:2

Кристиан Гарин (Чили) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:1, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 7:5

Роберто Баутиста Агут (Испания, 17) — Дженсон Бруксби (США) — 6:0, 6:2

Хуберт Хуркач (Польша, 12) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 7:5, 6:7 (11:13), 6:3