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Дмитриева о поражении Хачанова: «С такой игрой, как у него, не выиграть»

Дмитриева отреагировала на поражение Хачанова от француза Пуя в первом круге «мастерса» в Мадриде
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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» отреагировала на поражение Карена Хачанова от француза Лукаса Пуя в первом круге «мастерса» в Мадриде.

«Я не сомневалась, что Карен проиграет, что-то у него с победами не получается. Я вчера посмотрела результат первого сета и поняла, что он не выиграет. Все-таки его манера игры, которая им избрана, она не выигрышная, поэтому ничего хорошего не дает. Но это принципиальный разговор его и тренера и тех, кто с ним занимаются, не наш. Он молодой, крепкий, много тренируется, у него еще все впереди. Но он начал уже даже в первых кругах проигрывать, тут вопрос в не совсем правильных тактических решениях. У него красивая, плотная, ровная игра, но она понятна соперникам, с такой игрой не выиграть», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Встреча завершилась сенсационной победой француза — 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

На счету Хачанова пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи попыток. У его оппонента — один эйс, одна двойная ошибка и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

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