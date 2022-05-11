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Сегодня, 18:19

Хачанов отреагировал на отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах

Карен Саркисян
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

«Я не хочу как-то привязываться к политическим действиям, — приводит слова теннисиста Sport24. — Конечно, то, что творится сейчас в мире по отношению к россиянам, это обидно и неприятно. Но это политические решения, которые не я решаю, а весь мир так сейчас поступает. Надеюсь, что как можно быстрее разрешится этот конфликт и мы придем к какому-то заключению».

Также Хачанов рассказал, заметил какие-то изменения по отношению к себе со стороны теннисистов из других стран.

«Опять же, сама ATP (Ассоциация теннисистов профессионалов. — Прим. «СЭ») не хотела нас отстранять. Но сейчас уже это в силах каждой страны, надеюсь, что дальше Уимблдона это не пойдет. Но тоже мы сейчас узнаем, как ассоциация отреагирует на решение Уимблдона, что они сделают, и уже будем смотреть, будут ли другие страны выступать против россиян и белорусов или нет. Надеюсь, что до этого не дойдет. Но по отношению к теннисистам и с ребятами ничего не изменилось», — сказал он.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-05-11-khachanov-otreagiroval-na-otstraneniye-rossiyskikh-sportsmenov-ot-uchastiya-v-mezhdunarodnykh-turnirakh
Теннис
Карен Хачанов
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