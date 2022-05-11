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Сегодня, 18:48

Циципас обыграл Димитрова в трех сетах и прошел в третий круг турнира в Риме, где встретится с Хачановым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира ATP в Риме (Италия).

Во втором круге Циципас в трех сетах победил Григора Димитрова из Болгарии — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

В третьем круге грек сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

В параллельных матчах Алекс Де Минаур победил Томми Пола, а Диего Шварцман проиграл Маркосу Гирону.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)

Маркос Гирон (США, LL) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:1, 7:6 (7:4)

Алекс Де Минаур (Австралия) — Томми Пол (США) — 7:5, 6:4

Теннис
Григор Димитров
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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