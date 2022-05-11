Циципас обыграл Димитрова в трех сетах и прошел в третий круг турнира в Риме, где встретится с Хачановым
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира ATP в Риме (Италия).
Во втором круге Циципас в трех сетах победил Григора Димитрова из Болгарии — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
В третьем круге грек сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
В параллельных матчах Алекс Де Минаур победил Томми Пола, а Диего Шварцман проиграл Маркосу Гирону.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)
Маркос Гирон (США, LL) — Диего Шварцман (Аргентина, 12) — 6:1, 7:6 (7:4)
Алекс Де Минаур (Австралия) — Томми Пол (США) — 7:5, 6:4
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