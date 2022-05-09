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Сегодня, 15:05

Медведев вернет звание первой ракетки мира, если Джокович не дойдет до полуфинала в Риме

Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Теннисист Даниил Медведев может вернуться на первое место рейтинга ATP.

Это произойдет, в случае если нынешняя первая ракетка мира Новак Джокович проиграет на турнире в Риме до выхода в полуфинал. Во втором круге «Мастерса» серб встретится с россиянином Асланом Карацевым.

Вместе с этим у 26-летнего Медведева есть шанс впервые в карьере сыграть на турнире «Большого шлема» в статусе первого «сеяного».

На данный момент отрыв Джоковича от Медведева составляет 270 очков. У россиянина 7990 очков, у серба — 8260.

«Ролан Гаррос» пройдет с 16 мая по 5 июня.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Новак Джокович
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