Россиянин Хачанов вышел во второй круг турнира в Риме

Россиянин Карен Хачанов с победы начал выступления на турнире в Риме. В первом туре он в двух сетах победил итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4.

За 1 час 29 минут матча россиянин пять раз подал навылет, а также по два раза ошибся на подаче и реализовал брейк-пойнт. Итальянец записал на свой счёт шесть эйсов, не отметившись брейками и двойными ошибками.

Следующий соперник Хачанова определится в матче Пабло Карреньо Буста (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 6:3, 6:4