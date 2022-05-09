Россиянин Хачанов вышел во второй круг турнира в Риме
Россиянин Карен Хачанов с победы начал выступления на турнире в Риме. В первом туре он в двух сетах победил итальянца Джулио Дзеппьери — 6:3, 6:4.
За 1 час 29 минут матча россиянин пять раз подал навылет, а также по два раза ошибся на подаче и реализовал брейк-пойнт. Итальянец записал на свой счёт шесть эйсов, не отметившись брейками и двойными ошибками.
Следующий соперник Хачанова определится в матче Пабло Карреньо Буста (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — 6:3, 6:4
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