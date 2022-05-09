Алькарас рассказал, почему решил сняться с турнира в Риме

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал отказ от участия на турнире серии «Мастерс» в Риме.

«Из-за падения в матче с Надалем у меня возникли проблемы с лодыжкой, и утром она немного распухла. Также у меня была мозоль на ноге, которая воспалилась. Так что начало дня перед финалом было немного тяжелым. Мне было трудно ходить, но нам с командой удалось разобраться с ситуацией, и финал я провел на 100 процентов. Я думал о выступлении в Риме, но учитывая состояние моих ног и голеностопа мне лучше отдохнуть. Я очень хочу побороться за «Большой шлем», — приводит слова Алькараса Tennis head.

Ранее Алькарас обыграл Александра Зверева (6:3, 6:1) в финале турнира в Мадриде. 19-летний испанец поднялся на шестое место в рейтинге ATP.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 15 мая.