Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:09

Алькарас рассказал, почему решил сняться с турнира в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал отказ от участия на турнире серии «Мастерс» в Риме.

«Из-за падения в матче с Надалем у меня возникли проблемы с лодыжкой, и утром она немного распухла. Также у меня была мозоль на ноге, которая воспалилась. Так что начало дня перед финалом было немного тяжелым. Мне было трудно ходить, но нам с командой удалось разобраться с ситуацией, и финал я провел на 100 процентов. Я думал о выступлении в Риме, но учитывая состояние моих ног и голеностопа мне лучше отдохнуть. Я очень хочу побороться за «Большой шлем», — приводит слова Алькараса Tennis head.

Ранее Алькарас обыграл Александра Зверева (6:3, 6:1) в финале турнира в Мадриде. 19-летний испанец поднялся на шестое место в рейтинге ATP.

Турнир в Риме пройдет с 9 по 15 мая.

Источник: https://tennishead.net/carlos-alcaraz-withdraws-from-rome-masters-to-rest-and-recover-for-roland-garros/
Теннис
Карлос Алькарас
1
Читайте также
«Вы должны превратиться в Джеймса Бонда и Супермена». Пятиборцы всего мира в шоке от реформ
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев поднялся на четвертое место в чемпионской гонке АТР, Медведев опустился на пятое
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости