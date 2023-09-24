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Сегодня, 16:08

Тарпищев: «Хачанов постепенно набирает форму после травмы, но больших результатов от него ждать не стоит»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил форму российского теннисиста Карена Хачанова.

«Карен постепенно втягивается в турнирный ритм, набирает форму после той травмы. Хорошо, что одержал непростую победу, что вышел в полуфинал, но больших результатов от него ждать не стоит. Даже несмотря на то, что он первый сеяный. Ему сейчас важно подготовиться к «Мастерсам», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

24 сентября россиянин победил американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Чжухае со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет Себастьян Корда из США.

Источник: https://tass.ru/sport/18829117
Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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